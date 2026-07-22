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Царьград

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Сергей Миронов предложил поощрять граждан за здоровый образ жизни

Сергей Миронов предложил поощрять граждан за здоровый образ жизни

Сергей Миронов, лидер "Справедливой России", предложил мотивировать россиян вести здоровый образ жизни, внедряя систему налоговых и страховых поощрений.

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