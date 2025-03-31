Пушилин: погода благоприятствует продвижению армии России в ДНР

Погода в ДНР благоприятствует продвижению армии России, заявил глава республики Денис Пушилин. «Погодные условия в целом, если вы говорите о возможностях продвигаться нашим подразделениям, здесь достаточно всё благоприятно», — сообщил он в эфире «России 24».