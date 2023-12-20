США предложили G7 передавать Киеву замороженные активы РФ через Всемирный банк

Американские чиновники обратились к странам G7 с предложением передать Украине активы России, которые в данный момент заблокированы, траншами через Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) или Всемирный банк.
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