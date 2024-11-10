После атаки БПЛА в Подмосковье загорелось два дома, один человек пострадал

В Раменском районе после падения беспилотников произошел пожар в двух домах в поселке Становое. В результате падения осколков пострадала 52-летняя женщина, она была госпитализирована в реанимацию с ожогами и находится в состоянии средней тяжести.
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