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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Генсек РФС Митрофанов: «Не нужно называть РПЛ лигой уголовников, лигой приколов тоже не стоит. Мы ставим задачу от этого уйти, чтобы даже в шутку так не говорили»

«Из-за Промеса, Влута и Томпсона не нужно называть РПЛ лигой уголовников – это неправильно. Лигой приколов тоже не стоит Мы ставим задачу от этого уйти.

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