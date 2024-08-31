Саркози: отсутствие правительства создаст риск финансового кризиса для Франции

Global Look Press/IMAGO/Vincent Isore Затянувшееся формирование нового правительства во Франции создает риски финансового и социального кризиса в стране, заявил в беседе с изданием Figaro бывший французский президент Николя Саркози.
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