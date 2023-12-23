Ангола вышла из ОПЕК. Нигерия готовится?

Ангола столкнулась с проблемами наполнения бюджета за счет нефтяных доходов. Добыча страны падает на протяжении последних 8-ми лет из-за недостатка инвестиций, который привел к работе на исключительно устаревшем оборудовании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии