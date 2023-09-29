Возможность отставки Зеленского из-за скандала с чествованием эсэсовца оценили

Ситуация с чествованием президентом Украины Владимиром Зеленским 98-летнего бойца дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки никак не скажется на политической карьере украинского лидера, заявил политолог Юрий Светов, комментируя призывы отправить Зеленского в отставку на фоне скандала с появлением Хунки в парламенте Канады.