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На севере Москвы по программе КРТ реорганизуют два участка

На севере Москвы по программе КРТ реорганизуют два участка

В российской столице продолжается реализация масштабной программы комплексного развития территорий, в результате реализации которой на месте бывших промзон и других неэффективно используемых участков вырастают новые городские кварталы с жилой недвижимостью, дорогами и объектами социальной инфраструктуры.

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