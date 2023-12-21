На севере Москвы по программе КРТ реорганизуют два участка

В российской столице продолжается реализация масштабной программы комплексного развития территорий, в результате реализации которой на месте бывших промзон и других неэффективно используемых участков вырастают новые городские кварталы с жилой недвижимостью, дорогами и объектами социальной инфраструктуры.
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