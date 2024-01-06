Землетрясение магнитудой четыре произошло в турецкой провинции Малатья

Землетрясение зафиксировали в турецкой провинции Малатья, расположенной на востоке республики. Об этом сообщило местное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), передает РИА Новости.
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