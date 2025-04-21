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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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WEC. «Феррари» выиграла обе гонки сезона-2025, в Имоле победили Джовинацци, Каладо и Пьер Гвиди

Антонио Джовинацци, Джеймс Каладо и Алессандро Пьер Гвиди выиграли домашний для «Феррари» этап чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) в Имоле за рулем гиперкара №51.

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