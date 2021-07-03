Неча на зеркало пенять... (Часть II)

Политика как она естьПолитикаНеча на зеркало пенять... (Часть II) (окончание)Мы говорим, что экономику страны перенапрягла гонка вооружений, а на самом деле – нет. Не в гонке дело.Вернуться к статье148НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАстон Мартинантисоветчики хреновы , вы думаете все память потеряли и никто ничего не помнит ??? вы ошибаетесь , мало того вы занимаетесь пропагандой , аналогичной геббельской , которая оплевывала все советскоеMila КНу и "мудрец" !АлександрГКЧП был в 1991 году.КкывыкыстыВставай , Страна Огромная , проснись и в бой за правду , веру , за Отечество, Останови разбазаривание , разграбление , предательство и запущение того , что могло бы процветать . Верю в силу Разума .ВСВасилий СолонинНи ГКЧП в 91 ни защитники белого дома в 93 не извинились перед народом за ту систему в которой они принимали непосредственное участие не на последних ролях. народ просто боялся, что их обратно макнуть в тоже дерьмо партократии при которой колбасу надо было ехать покупать в городRRRusik RusikИ не надо забывать что так называемые партнёры делали всё, чтобы страна не развивалась. И сейчас всё повторяется.МихаилА, я вот грешен и поддержал ГКЧП. Но преобразование СССР в какую то конфедерацию., меня не устраивало. Молодой был. Максимализм так и лез со всех щелей. Белый дом мне был уже по хрену, начал деньги зарабатыватьГорский ВикторВсю эту галиматью и скулёж по лучшему в мире пломбиру и паюсной икре, которую можно было хавать пол литровыми банками, читать не возможно без раздражения человеческой тупостью. (Кстати о птичках, паюсную икру гавкнул ИМЕННО, Сталин, перегородив десятком плотин, которые летом превращают символ Руси - Волгу, в цепочку зловонных луж каждое лето, губя и не осетровые, кроме того эти лужи сожрали лучшие плодородные - пойменные угодья, по площади превышающие Крым!). Да и развал колхозов заложил Сталин! Почти весь народ, надеялся, что за страдания в войне он отменит этот идиотизм! НО, он только сильнее закручивал гайки, а по сему народ из колхозов бежал при любой возможности: армия, вербовка, учёба! Планы заготовок были немыслимыми, а по сему, колхозы их не могли выполнить. В 1945 г., 50% колхозов план выполнило, в 1946 - выполнило 42,1%, в 1948 - 44,2%..., а поскольку колхозники получали расчёт из того, что оставалось после выполнения плана сдачи, то... ОНИ НИ ХРЕНА НЕ ПОЛУЧАЛИ! Вот полюбуйтесь - https://hystory.mediasole.ru/nischenskie_dohody_stalinskih_kolhoznikov - Видно под конец жизни Сталин и подумал колхозникам что-то платить (обратите внимание на табличку)! Судя по названиям, это не худшие колхозы (Калинин - глава СССР, по совместительству педофил, почивший в Бозе), и учтите, что 20 коп. - это 2 коп. на хрущёвские деньги, которые вы помните! После того, чтоб избежать окончательного краха упыря укокошили, по табличке видно что "платежи" - "резко", возросли, но... пришлось отказаться от традиционных снижений цен чёрного юмориста - в День Дурака - 1-го апреля. А как колхозников уравняли в правах с остальным населением и раздали им паспорта, так из колхозов нормальные люди исчезли, остались старики и пьянь! А по сему и пришлось в колхозы гнать рабочих, студентов, инженеров и научных работников. СИСТЕМА БЫЛА НЕ РЕФОРМИРУЕМА, потому она и загнулась, и не нашлось ни одной шелудивой собаки, которая поддержала бы её в 1991т г.! Вся экономика была не жизнеспособной и надорвалась в режиме вечного форсажа.Николай ЧиляковЧто-то автор или, возможно, писарчуки сайта,блистая допустили в вопросе явный ляп: "Был ли грех 1993 года? Люди не вышли в поддержку ГКЧП"... Извините, 91-й, дамы и господа, вас интересует или 93-й? Эти события хоть и связаны некоторым образом, но всë же они разные... Будьте корректны, не лепите галиматью...VVsevolodХорошая статья, умная.Владимир АфроськинВсе оно так , но где взять СТАЛИНА.......Strannik WeidАвтор прав. Сами мы все и профукали. Не научились мы без жесткой руки жить. Сейчас нужен либеральный диктатор. Умеющий доверять людям и спрашивать жестко и по полной.Валерий ФедосеевУгу, похоже на правду, вот только автор молодой, повествует семидесятые. Согласен.Nikolia VovchenkoКак же так получается,что за более чем тридцатилетний период в стране,люди так и не сделали для себя необходимых выводов для улучшения своей жизни...?Неужели большинство не понимает того,что когда не получается "какое то дело",то причиной,чаще всего оказывается отсутствие навыков и опыта.Именно отсутствие или недостаток необходимых знаний,как раз и приводят к такому положению,когда люди честно выполняющие свою работу так и не могут понять "Отчего и Почему.."происходят в стране те или иные события и "Отчего и Почему.."жизнь многих не становится лучше...А ведь не имея возможности осознать происходящее,людям становится недоступным правильная постановка цели (как и правильно оценивать действия руководства,лидеров,партий),так и определения необходимых действий(пути)для достижения цели...Ну не хотят,"почему то",люди понимать,что конкретные блага для конкретного человека,"чужой дядя",не будет стараться делать,особенно когда "дядя" знает как для себя сделать конкретные блага и"конкретный народ"в это время даже не понимает происходящего ...Тем более когда "этот дядя" считает что ему проще и выгоднее "повесить лапшу",чем напрягаться чтобы сделать что то конкретное,тем более"для кого то"...Комментировать
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