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Ассистент генменеджера «Нью-Джерси»: «Очень важно, что Силаева тренирует Ларионов. Он как никто другой понимает, что такое переход из российского хоккея в НХЛ»

«Девилс» выбрали 18-летнего защитника «Торпедо» под общим 10-м номером на драфте НХЛ-2024. Он приехал в лагерь развития клуба.

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