В 2025 году безработица вырастет впервые с начала десятилетия

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Уровень безработицы поднимется с текущих 2,3% до 2,6% в 2025 году, следует из результатов февральского макроэкономического опроса Центробанка России, с которыми ознакомились "Известия".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии