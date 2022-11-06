Чеченцы поддерживают Донбасс не только на передовой

Страна и люди

Регионы РФ оказывают помощь в восстановлении ЛНР и ДНР Вера Жердева На фото: мариупольская мечеть в честь султана Сулеймана Великолепного и Роксоланы (Фото: Егор Алеев/ТАСС) В восстановлении инфраструктуры Донбасса учавствуют многие регионы России.