Комитет Совета Федерации поддержал изменения в сфере оборота лекарств

Подачу документов в сфере оборота лекарств решили сделать более удобной для пользователей. Такой закон рекомендовали к одобрению в ходе заседания Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству 23 января.
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