Покупка комнат в России становится дороже

Сильнее всего дешевеют они только в Москве Комнаты в крупных городах России подорожали на 7% с начала года и на 13% за последний год, за исключением Москвы, где их стоимость не изменилась за неполные четыре месяца 2024 года, а за год даже снизилась на 1%.