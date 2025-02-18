В ближайшие два года в мире прогнозируется увеличение спроса на электроэнергию

США и Россия сталкиваются с растущими проблемами в сфере энергетики. В штатах ожидается, что в течение следующего десятилетия около половины территории страны столкнётся с нехваткой электроэнергии, что приведёт к перебоям в подаче и необходимости энергосбережения.
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