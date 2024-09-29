Почти все россияне читают отзывы на товар перед покупкой

68% опрошенных делают это всегда Более 95% граждан России перед тем, как совершить покупку в интернете, изучают отзывы, причём 68% делают это регулярно, как показало исследование, проведённое для РИА Новости специалистами "Авито".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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