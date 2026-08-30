Спасатели помогли северянам, у которых утонула лодка

На Ямале спасатели помогли людям, оставшимся без лодки. Как сообщает ЕДДС Ямальского района, в оперативные службы поступило сообщение от гражданки «Т» о том, что три взрослых человека на берегу за вторым озером Ярсалинский Сор нуждаются в эвакуации.