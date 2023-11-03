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Перерасчет военных пенсий в 2024 году: на сколько вырастут выплаты для 2,7 млн военных пенсионеров

Перерасчет военных пенсий в 2024 году: на сколько вырастут выплаты для 2,7 млн военных пенсионеров

Перерасчет военных пенсий в 2024 году: на сколько вырастут выплаты для 2,7 млн военных пенсионеров Евгения КомароваДля разных видов пенсий в России предусмотрена своя дата индексации.

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