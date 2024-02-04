Песков: ЕС лепит образ врага из России, чтобы оправдать выделение средств Киеву

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что выделенные Украине €50 млрд являются ощутимой суммой для Евросоюза (ЕС) на фоне кризисных явлений, поэтому Россию продолжают представлять как врага.
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