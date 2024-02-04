Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 237 подписчиков

Песков: ЕС лепит образ врага из России, чтобы оправдать выделение средств Киеву

Песков: ЕС лепит образ врага из России, чтобы оправдать выделение средств Киеву

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что выделенные Украине €50 млрд являются ощутимой суммой для Евросоюза (ЕС) на фоне кризисных явлений, поэтому Россию продолжают представлять как врага.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх