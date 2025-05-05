 На каком этапе находится реконструкция дороги R33 Хынчешты – Лэпушна – М1

Государственная администрация автомобильных дорог сообщает, что работы по восстановлению национальной дороги R33 Хынчешты - Лэпушна – М1, км 0+000 – км 37+200, ведутся в соответствии с графиком, физический прогресс составляет 32%.
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