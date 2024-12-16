❗️ Возобновилась эвакуация экипажа танкера «Волгонефть 239» в районе Керченского пролива «На побережье в районе поселка Волна возобновлена эвакуация экипажа с танкера «Волгонефть 239».
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❗️ Возобновилась эвакуация экипажа танкера «Волгонефть 239» в районе Керченского пролива «На побережье в районе поселка Волна возобновлена эвакуация экипажа с танкера «Волгонефть 239».