Завтра будет всегда

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  • СанСаныч Демченко
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    Учите матчасть. Или "чукча - не читатель, он - писатель"?Как советские кол...

Как они хотели нас уничтожить

Как они хотели нас уничтожить

Как они хотели нас уничтожить     Английская газета Telegraph опубликовала документ из Национального архива о плане военной операции против СССР, который был разработан в 1945 году по распоряжению премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля.

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