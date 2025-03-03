«Уникальная» ситуация: бежавшая в Белоруссию украинка рассказала о настроениях в стране

«Люди устали от войны», «молодежь покидает Украину, на границе очереди из мальчишек-школьников», «у власти находится целая каста, которая не мыслит себя без войны» — это лишь малая часть остросоциальных тем, которые тревожат украинское общество.
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