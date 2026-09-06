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Ивановские новости

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В Ивановской области пропал 50-летний Константин Лебедев

В Ивановской области пропал 50-летний Константин Лебедев

Мужчина пропал 13 августа, с тех пор его не видели и он не выходит на связь. Рост около 170 см, худощавый, короткие седые волосы и голубые глаза.

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