В Ивановской области пропал 50-летний Константин Лебедев

Мужчина пропал 13 августа, с тех пор его не видели и он не выходит на связь. Рост около 170 см, худощавый, короткие седые волосы и голубые глаза.
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