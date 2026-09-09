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Регионы России

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Финал Кубка Билайна 2026 по парусному спорту пройдет в Строгино

Финал Кубка Билайна 2026 по парусному спорту пройдет в Строгино

Финал станет кульминацией сезона, в ходе которого с июня по сентябрь команды соревновались в семи отборочных этапах на базах «Силы ветра» в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Ярославле и Нижнем Новгороде.

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