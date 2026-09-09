Финал Кубка Билайна 2026 по парусному спорту пройдет в Строгино

Финал станет кульминацией сезона, в ходе которого с июня по сентябрь команды соревновались в семи отборочных этапах на базах «Силы ветра» в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Ярославле и Нижнем Новгороде.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Женщину в Амурско...
- Женщину в Амурско...
- Путин готов дать ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым