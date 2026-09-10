Япония из-за Курил пожаловалась на новую карту мира, которую предложили в ООН

Япония пожаловалась на новую карту мира, которую предложили в ООН взамен проекции Меркатора. В Токио остались недовольны тем, что Курильские острова на карте указаны как территория России.
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