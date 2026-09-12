Постные хинкали со шпинатом и грибами: тонкости грузинского рецепта

Есть блюда, которые принято считать исключительно мясными, и хинкали — как раз из таких. Стоит кому-то заговорить о постной версии, как сразу находятся скептики: мол, это уже не хинкали, а просто большие пельмени с травой.
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