Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Маррей о травме живота: «У меня был небольшой надрыв, он заживает»

Он получил ее на «Мастерсе» в Канаде и после этого пропустил турнир в Цинциннати. В первом круге US Open чемпион-2012 сыграет с Корентеном Муте.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх