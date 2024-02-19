Патриарх Кирилл назвал главный грех людей во власти

На фоне отсутствия самокритики у властителей развивается много пороков, считает глава РПЦ Завышение собственного значения и утрата самокритики — самый большой грех людей во власти, заявил в проповеди глава Русской православной церкви патриарх Кирилл.
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