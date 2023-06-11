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SpaceX наняла на работу 14-летнего выпускника университета Санта-Клары

SpaceX наняла на работу 14-летнего выпускника университета Санта-Клары

Космическая компания предпринимателя и миллиардера Илона Маска SpaceX приняла на работу 14-летнего подростка Кайрена Квази, который недавно получил диплом бакалавра, окончив Инженерную школу Университета Санта-Клары в Калифорнии.

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