В Туле впервые показали коллекцию фарфора Оружейной палаты в составе 150 произведений

В филиале Государственного исторического музея в Туле проходит выставка «Фарфор Московского Кремля. Неизвестная коллекция», на которой Музеи Московского Кремля представляют 150 произведений русского фарфорового искусства из собрания Оружейной палаты.
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