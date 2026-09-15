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В Туле впервые показали коллекцию фарфора Оружейной палаты в составе 150 произведений

В Туле впервые показали коллекцию фарфора Оружейной палаты в составе 150 произведений

В филиале Государственного исторического музея в Туле проходит выставка «Фарфор Московского Кремля. Неизвестная коллекция», на которой Музеи Московского Кремля представляют 150 произведений русского фарфорового искусства из собрания Оружейной палаты.

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