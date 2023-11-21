Четыре вкуса
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Четыре вкуса

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Готовим вкусные голубцы в беконе

Готовим вкусные голубцы в беконе

Ингредиенты свежая капуста – 1-1,2 кг фарш – 500-600 г копченый бекон – 200-300 г копченая грудинка – 150-200 г пшеничные сухари – 120-150 г помидоры – 200-300 г вода – 150-200 мл красное вино (сухое) – 150-200 мл лук 70-80 + 50-100 г морковь – 50-100 г горчица – 1 ст.

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