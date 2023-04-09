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Канцелярия премьера Великобритании: Сунак встретится с президентом США Байденом 11 апреля в Северной Ирландии

Канцелярия премьера Великобритании: Сунак встретится с президентом США Байденом 11 апреля в Северной Ирландии

Британский премьер-министр Риши Сунак проведет встречу с американским лидером Джо Байденом во вторник, 11 апреля, на территории Северной Ирландии.

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