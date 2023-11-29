В Кировской области 16 школьников госпитализированы с пищевым отравлением

В Кировской области учеников одной из районных школ госпитализировали с пищевым отравлением. Как сообщает 29 ноября следственное управление Следственного комитета (СК) РФ по Кировской области, по данному факту начата проверка для установления причин и обстоятельств произошедшего.
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