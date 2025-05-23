В 1927 году в Париже в сборнике «Евразийский современник» была опубликована статья князя Николая Трубецкого «К украинской проблеме», в которой он очень точно предсказал будущее Украины и то, к чему её приведут националисты: «Эти люди постараются всячески стеснить или вовсе упразднить самую возможность свободного выбора между общерусской и самостоятельно-украинской культурой.