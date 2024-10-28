В Омске снесли здание бывшей детской психбольницы, которое пустовало более 20 лет. Весной объект с четвертой попытки продали за 5 млн рублей.
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В Омске снесли здание бывшей детской психбольницы, которое пустовало более 20 лет. Весной объект с четвертой попытки продали за 5 млн рублей.