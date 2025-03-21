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Энциклопедия Техники

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«Найдены в руслах рек Пшеха и Матузка, Апшеронский район, Краснодарский край. Подскажите, пожалуйста, кто это?»

«Найдены в руслах рек Пшеха и Матузка, Апшеронский район, Краснодарский край. Подскажите, пожалуйста, кто это?»

﻿﻿Спросил наш подписчик Вадим. Палеонтолог Эдуард Мычко ответил: На фотографии выше показан круглый коралловый окаменелость.

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