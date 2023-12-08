Полицейские посетили тематическое мероприятие «Герои нашего времени» в спортивной школе в ДНР

В Донецкой Народной Республике сотрудники ОМВД РФ «Старобешевский» совместно с сотрудниками отдела молодежи, спорта и туризма районной администрации накануне Дня Героев России организовали и провели тематическую встречу на базе МБУ «Старобешевская ДЮСШ».
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