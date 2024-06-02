Проект STMicroelectronics по строительству предприятия в Италии получит 2 млрд евро с...

Проект STMicroelectronics по строительству предприятия в Италии получит 2 млрд евро субсидийОсновное внимание общественности привлекают к себе проекты по строительству предприятий Intel и TSMC в Германии, поскольку они обладают достаточно крупным масштабом для влияния на местную экономику.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)