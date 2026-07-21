Чили: по меньшей мере один человек был ранен и ранен в результате нападения в секторе Торо-Масоте центрального вокзала Сантьяго около 02:15 по местному времени (06:15 по Гринвичу); После стрельбы две машины скрылись с места происшествия.
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