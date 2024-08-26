Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина выразила уверенность в том, что мессенджер Telegram продолжит функционировать, несмотря на задержание его основателя Павла Дурова.
"ЧТО МОЖЕТ ПОТРЕБОВАТЬ ЗАПАД В ОБМЕН НА СВОБОДУ ЗАЛОЖНИКА": МИЗУЛИНА ВЫСКАЗАЛАСЬ О ЗАКРЫТИИ TELEGRAM
Комментарии
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Алексей Тан
Сдаётся ... что этот "ценный" ИНОРОДЕЦ, всего лишь, добровольный "заложник".... и не более!.
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6 час.
Вячеслав Денисов
Как у нас перевозбудились насчёт Дурова!... Генерал, бывший в МО главным по связи украл несчётное число миллионов, а вместо новейших средств связи закупил какие-то китайские поделки! Отчего наши войска сейчас пользуются для связи... угадайте!.. да-да!!! Телеграм-каналом! И если его выключат, или Дуров отдаст ключи шифрования, то нашим енаралам нужно будет опять запускать связистов с катушками!
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4 час.
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