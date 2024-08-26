"ЧТО МОЖЕТ ПОТРЕБОВАТЬ ЗАПАД В ОБМЕН НА СВОБОДУ ЗАЛОЖНИКА": МИЗУЛИНА ВЫСКАЗАЛАСЬ О ЗАКРЫТИИ TELEGRAM

Сдаётся ... что этот "ценный" ИНОРОДЕЦ, всего лишь, добровольный "заложник".... и не более!.

Вячеслав Денисов

Как у нас перевозбудились насчёт Дурова!... Генерал, бывший в МО главным по связи украл несчётное число миллионов, а вместо новейших средств связи закупил какие-то китайские поделки! Отчего наши войска сейчас пользуются для связи... угадайте!.. да-да!!! Телеграм-каналом! И если его выключат, или Дуров отдаст ключи шифрования, то нашим енаралам нужно будет опять запускать связистов с катушками!