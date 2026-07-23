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Суарес сделал дубль в матче с «Чикаго». У 39-летнего форварда «Интер Майами» 8+1 в 12 играх сезона МЛС

Форвард « Интер Майами » Луис Суарес сделал дубль в матче с « Чикаго » (3:2). В предыдущей игре – 25 мая с «Филадельфией» (6:4) – 39-летний уругваец отметился хет-триком.

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