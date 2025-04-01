NYP: руководителя Bloomberg обнаружили мертвым вместе с женой и дочерью в их доме

В настоящий момент выясняются обстоятельства инцидента Один из руководителей информационного агентства Bloomberg Ричард Самарела, а также его супруга и маленькая дочь были найдены мертвыми в их доме в городе Грир в американском штате Южная Каролина.
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