Благотворительный фонд подарил дома двум семьям из Карагандинской области

Благотворительный фонд «Харекет» купил жильё двум нуждающимся семьям. Ключи от домов вручили семье из посёлка Актау, потерявшей кормильца и имеющей ребёнка с инвалидностью, и многодетной семье из села Кызылкаин Бухар-Жырауского района, сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.
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