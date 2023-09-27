Благотворительный фонд подарил дома двум семьям из Карагандинской области

Благотворительный фонд «Харекет» купил жильё двум нуждающимся семьям. Ключи от домов вручили семье из посёлка Актау, потерявшей кормильца и имеющей ребёнка с инвалидностью, и многодетной семье из села Кызылкаин Бухар-Жырауского района, сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.