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Благотворительный фонд подарил дома двум семьям из Карагандинской области

Благотворительный фонд подарил дома двум семьям из Карагандинской области

Благотворительный фонд «Харекет» купил жильё двум нуждающимся семьям. Ключи от домов вручили семье из посёлка Актау, потерявшей кормильца и имеющей ребёнка с инвалидностью, и многодетной семье из села Кызылкаин Бухар-Жырауского района, сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.

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