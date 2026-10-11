Николай Басков рассказал, почему развелся со Светланой Шпигель

Николай Басков впервые откровенно рассказал о причинах развода со Светланой Шпигель. Народный артист России признался, что принять такое решение его заставил один случайно услышанный разговор.
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