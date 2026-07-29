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Регионы России

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В Екатеринбурге задержан подозреваемый в избиении академика РАН Никиты Зезина

В Екатеринбурге задержан подозреваемый в избиении академика РАН Никиты Зезина

Следственный комитет России обнародовал видео задержания и допроса 38-летнего местного жителя, обвиняемого в избиении 67-летнего академика РАН Никиты Зезина, который скончался в больнице через девять дней после нападения.

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