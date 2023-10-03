Марочко: ВС РФ выжгли опорный пункт ВСУ под Купянском при помощи ТОС

Российский военные уничтожили опорный пункт украинских войск на купянском направлении. Это было сделано при помощи тяжелых огнеметных систем, заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
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